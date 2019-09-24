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Стало известно о разводе украинской певицы: экс-супруги уже год не живут вместе

Яна пока не прокомментировала ситуацию

вторник, 24 сентября 2019, 16:26
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Украинская певица Яна Соломко, выступающая под сценическим псевдонимом SOYANA, развелась с мужем, бизнесменом Олегом Солодуховым.

Об этом сообщил экс-супруг артистки на своей странице в Facebook, пишет Viva! По словам мужчины, они с Яной не живут вместе уже на протяжении года.

Все началось со снимка певицы, который она разместила в своем Instagram. На фото Яна запечатлена с американским исполнителем Джейсоном Деруло. Подписывая кадр Соломко назвала музыканта "другом". Тогда Солодухов решил написать пост, в котором намекнул на роман Яны и Джейсона.

"Как я понимаю, "друзья" перестали быть тайной. Официально. Во избежание дальнейших вопросов и домыслов, спешу сообщить - мы с Яной уже год не живем вместе и официально в разводе. Яне желаю всего наилучшего во всех ее начинаниях. Но в этой шоу-бизнесовой движушке я был лишний. Искренне желаю ей быть счастливой. Всем мир!" - написал бывший муж певицы.

Спустя несколько часов бизнесмен удалил публикацию, но скриншот успел разлететься по сети. Информацию о разводе Солодухов подтвердил в комментарии LifeStyle 24.

На днях мужчина публиковал в пост, в котором заявил, что институт семьи мертв, и обвинил во всем Instagram.

Яна Соломко и Олег Солодухов поженились в 2014 году. Спустя год после свадьбы у пары родился первенец - дочь Кира. Малышка появилась на свет в США.

До встречи с Олегом Яна принимала участие в первом сезоне романтического реалити "Холостяк". Сдержанная, обаятельная девушка покорила сердца телезрителей, у нее появились десятки тысяч поклонников. Яна дошла до финала, но заполучить сердце главного героя ей не удалось.

  • Певица Адель подала на развод с Саймоном Конекки, с которым находилась в отношениях с 2011 года.
  • Экс-супруга Тома Круза, актриса Кэти Холмс и звезда Голливуда Джейми Фокс больше не пара - влюбленные расстались спустя шесть лет тайных отношений.

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