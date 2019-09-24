Украинцы не узнали на сцене солиста "Ляписа" и вызвали полицию: оказалось, у Михалка новый имидж

Зрители, пришедшие на концерт белорусской группы "Ляпис-98" в Черкассах, не узнали на сцене вокалиста Сергея Михалка. Решив, что концерт является фейковым, они вызвали полицию.

Люди потребовали "вернуть деньги за билеты и задержать мошенников", но в итоге оказалось, что Михалок просто в очередной раз кардинально изменил свою внешность. И что забавно, такой инцидент произошел с группой не впервые.

"Честно, я не удивлен, потому что совсем недавно у нас уже была точно такая же ситуация на летнем концерте в Ужгороде. Пришлось также ждать сотрудников полиции, которые осмотрели площадку, посмотрели документы и видео на YouTube и в результате, пожелав хорошего концерта, поехали дальше работать", - рассказали в пресс-службе группы.

"Мы готовы к подобным ситуациям, просто приходится объяснять зрителям, что это настоящий Михалок", – добавил продюсер Антон Азизбекян.

Что же касается изменений в имидже, с недавнего времени вместо привычной бритости артист стал появляться на сцене с пышной челкой. Поэтому зрители и не узнали в нем Михалка.

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