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Полякова собрала стадион во Львове: как прошел грандиозный концерт певицы

Певица собрала аншлаг на "Арена Львов"

вторник, 24 сентября 2019, 12:18
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Популярная украинская певица и судья шоу "Х-фактор 10" Оля Полякова отыграла грандиозный концерт во Львове и стала первой артисткой в Украине, которая собрала стадион.

Выступление исполнительницы состоялось в минувшую субботу, 21 сентября, на "Арена Львов". 35 тысяч львовян и гостей города пришли посмотреть на высокотехнологичное шоу Поляковой, которое по мнению экспертов достигает уровня шоу западных артистов, соединяя в себе местный колорит, музыкальную эстетику и невероятную личную харизму артистки.

Певица радовала публику заводными песнями, которые уже стали народными хитами, а также яркими образами, подчеркивающими длинные ноги артистки.

26 октября спустя год после премьеры шоу в Киеве Оля Полякова вновь покажет киевлянам свое грандиозное шоу. А 20 ноября концертом в Минске певица откроет международную часть тура "Королева Ночи". В следующем году шоу артистки увидят в США и Канаде.

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