Жизнь хороша: Эштон Катчер ответил на обвинения Деми Мур в изменах

Шумиха вокруг мемуаров Деми Мур "Наизнанку" ("Inside Out") не утихает: в новой книге голливудская звезда раскрыла самые откровенные и скандальные факты своей биографии. В частности, она обвинила бывшего мужа Эштона Катчера в изменах, которые предшествовали их разводу в 2013 году.

Издание People пишет, что 41-летний актер не стал прямо отвечать на обвинения, но опубликовал в Твиттере два красноречивых сообщения.

Я собирался опубликовать по-настоящему язвительный твит. А потом посмотрел на своего сына, дочь, жену, и удалил его, - написал Катчер. - Жизнь прекрасна.

Последнюю фразу он приписал своему отцу, заводскому рабочему Ларри Катчеру из штата Айова.

В своих мемуарах 56-летняя Деми Мур пишет, что "пошла на извращение", чтобы соответствовать образу женщины, которую хотел видеть рядом с собой ее молодой возлюбленный. В частности, ей приходилось соглашаться на секс втроем

"Для меня он был на первом месте, потому когда он рассказал о фантазии привести третьего человека в нашу постель, я не сказала нет. Я хотела показать ему, какой замечательной и веселой и могу быть", - пишет Мур.

По словам актрисы, подобные отношения вызывали у нее чувство стыда.

"Они были хорошими людьми, но это все равно было ошибкой, - пишет Мур о партнерах, с которыми, по ее словам, она и Катчер имели сексуальные отношения. - Меня переполнял стыд, и я не могла избавиться от ощущения, что всего это происходит по моей вине".

Мур утверждает, что именно секс втроем толкнул Катчера на фактические измены.

"Поскольку в наши отношения была вовлечена третья сторона, это размывало границы и в некоторой степени оправдывало то, что он сделал", - пишет Мур о поведении бывшего мужа.

С 2015 года Эштон Катчер женат на актрисе украинского происхождения Миле Кунис. Вместе с ней он воспитывает двоих детей: 4-летнюю дочь Уайетт и 2-летнего сына Дмитрия.

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