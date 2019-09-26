Брэду Питту приписали новый роман: правдивы ли слухи

С легкой руки журналистов таблоида UsWeekly Брэду Питту приписали новые отношения. Издание заявило, что в течение трех месяцев 55-летний актер тайно встречается с ювелиром и духовным гуру Сат Хари Халса.

Как сообщается, звезда "Однажды в Голливуде" подружился с Сат в 2018 году на ежегодном благотворительном концерте Red Hot Chili Peppers. Издание также утверждает, что Питт в то время встречался с Шарлиз Терон, с которой сошелся на съемках рекламы Breitling. Впрочем, другой источник сообщил UsWeekly, что они просто друзья.

19 сентября Брэда Питта и Сат сфотографировали на премьере фильма К звездам в Лос-Анджелесе.

"Сат очень сильная и обладает блестящим умом. Вот что его привлекает. Также помогает то, что она не актриса, - считает источник US Weekly. - Брэд не заинтересован в том, чтобы встречаться с кем-либо, кто занят в индустрии развлечений".

Однако очередным слухам о романе Питта верят не все. Источник издания E! News уверяет, что эта информация - совершенно неправдива.

"Питт и Халса просто друзья. На вечеринке после [премьеры] фильма она была с другой девушкой, и просто разговаривала с Брэдом, - рассказал очевидец. - Но ни разу между ними не было явного проявления чувств. Брэд мало с ней говорил, он общался с разными группами людей. Это было просто дружелюбно и не романтично".

Совместное появление на благотворительном вечере Red Hot Chili Pepper источник объяснил тем, что у Брэда и Сат много общих знакомых, и им есть о чем поговорить. Также он заявил, что женщина помогает Питту в его духовных поисках.

"Она дает ему некоторое руководство и стала приятным глотком свежего воздуха и духовности в его жизни, - пишет E! News. - Он чувствует, что ему есть чему поучиться, чтобы стать лучше".

Это, конечно, не первый и не последний раз, когда заголовки таблоидов сводят Брэда Питта с разными женщинами. После развода с Анджелиной Джоли его связывали с Кейт Хадсон, Сиенной Миллер, Шарлиз Терон и даже профессором Массачусетского технологического института Нери Оксман. Конечно, ни одно из этих предположений не подтвердилось.

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