Лану Дель Рей заподозрили в романе с полицейским: как выглядит избранник певицы

Известная певица и горячий полицейский могут влюбиться не только в приключенческом боевике или мелодраме, но и в реальной жизни: папарацци заметили 34-летнюю Лану Дель Рей на свидании с Шоном Ларкиным, 46-летним полицейским и ведущим телепередачи Live PD.

Пару засняли на прогулке в Центральном парке Нью-Йорка. Певица и полицейский наслаждались непринужденной беседой и были целиком поглощены друг другом. Издание Entertainment Tonight подтверждает, что Дель Рей и Ларкин на самом деле встречаются.

Шон Ларкин, помимо службы в полиции Оклахомы, также является аналитиком шоу Live PD, в котором работа патрульных показана в прямом эфире. Передачу он ведет вместе с бывшим офицером полиции и криминальным журналистом Томом Моррисом и телеведущим Дэном Абрамсом. Известно также, что сержант увлекается кроссфитом и охотно демонстрирует мускулистую фигуру в Instagram.



Фото @sean_c_larkin

Ларкин и Дель Рей, которая только что выпустила новый альбом "Norman Fucking Rockwell", еще не обнародовали свои отношения официально, но у Ланы давно не было громких романов, которые обсуждались бы в СМИ. По слухам, у нее были короткие отношения с рэпером G-Eazy, и некоторые фанаты считают, что ее песня "White Mustang" - о нем.

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