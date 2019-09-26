В сети всплыло скандальное интервью Дженнифер Лопес: в нем она критикует известных коллег

Сегодня 50-летняя Дженнифер Лопес является звездой А-класса и занимает 7 место в списке самых высокооплачиваемых певиц 2019 года по версии Forbes. Но 21 год назад она делала в шоу-бизнесе первые широкие шаги, и смело высказывала мнение о более успешных коллегах. В сети всплыло интервью Лопес изданию Movieline, где она критикует Камерон Диас, Гвинет Пэлтроу и даже Мадонну.



Дженнифер Лопес в 1998 году

Камерон Диас, которая к 1998 году уже успела сняться в фильмах "Маска", "Свадьба лучшего друга" и "Все без ума от Мэри", Лопес назвала "удачливой моделью, которой дали много возможностей".

"Я просто хотела бы, чтобы она больше ими пользовалась, - добавила Джей Ло. - Она прекрасна. Когда я смотрела "Свадьбу лучшего друга", то подумала, что если ее направлять, она может быть хорошей [актрисой]".



Камерон Диас в фильме "Свадьба лучшего друга" (1997)

Мнение 29-летней Лопес о Гвинет Пэлтроу, известной в то время по фильмам "Семь", "Эмма", "Большие надежды" и "Влюбленный Шекспир", оказалось менее лестным. Оказалось, что Дженнифер больше знала об отношениях актрисы с Брэдом Питтом, чем о ее актерских талантах.

"Скажите мне, где она играла? Клянусь, я не помню ни одного фильма. Я слышала о ней и Брэде Питте больше, чем о ее работе, - призналась Лопес, которая в 1998 году имела три узнаваемых роли - в фильме ужасов "Анаконда", биографической драме "Селена" и боевике Стивена Содерберга "Вне поля зрения".



Гвинет Пэлтроу в фильме "Влюбленный Шекспир" (1998)

Следующей под раздачу попала Мадонна. По мнению Дженнифер, ей следовало бы заниматься исключительно музыкой.

"Считаю ли я, что она великолепная исполнительница? Да. Думаю ли я, что она отличная актриса? Нет, - категорично заявила Лопес. - Актерство - это моя работа, потому мне становится сложно с людьми, которые говорят: "О, я могу это сделать, могу играть". Я говорю им: "Эй, не плюй на мое ремесло".



Мадонна в фильме "Эвита" (1996)

В конце интервью Дженнифер обвинила Сальму Хайек в том, что та солгала о предложении сыграть роль, которую в итоге взяла на себя Лопес.

"Она секс-бомба, и играет соответствующие роли. Я делаю другую работу. Меня смешит, когда она говорит, что ей предлагали "Селену". Это откровенная ложь. Если она говорит это ради публичности, то это ее дело", - сказала актриса.



Сальма Хайек в фильме "От заката до рассвета" (1996)

Дженнифер Лопес публично не прокомментировала скандальное интервью. Сейчас она пожинает плоды славы после успешной мировой премьеры драматического триллера Лорин Скафарии "Стриптизерши". За роль танцовщицы элитного стрип-клуба Рамоны Лопес уже пророчат "Оскар".

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