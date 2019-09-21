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Дженнифер Лопес затмила всех на показе Versace: она вышла на подиум в реплике своего культового наряда

Спустя 20 лет артистка выглядит еще более сногсшибательно, несмотря на то, что недавно ей исполнилось 50

суббота, 21 сентября 2019, 10:16
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На Неделе моды в Милане американская певица и актриса Дженнифер Лопес сделала гостям сюрприз - она закрыла показ Versace весна-лето 2020.

Знаменитость вышла на подиум в почти том самом платье с тропическим принтом, в котором она появилась на церемонии "Грэмии" в 2000 году и сделала этот образ культовым. К нему в свое время было столько интереса со стороны пользователей сети, что разработчики Google даже придумали сервис поиска по картинкам.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Стоит отметить, что обновленный наряд не менее откровенный, чем оригинал. Донателла Версаче снова открыла декольте артистки практически до пупка.

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Дженнифер шла по подиуму смело, дерзко, увлекая за собой восхищенные взгляды всех присутствующих. Спустя 20 лет Лопес выглядит еще более сногсшибательно, несмотря на то, что недавно ей исполнилось 50.

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