Дженнифер Лопес затмила всех на показе Versace: она вышла на подиум в реплике своего культового наряда

На Неделе моды в Милане американская певица и актриса Дженнифер Лопес сделала гостям сюрприз - она закрыла показ Versace весна-лето 2020.
Знаменитость вышла на подиум в почти том самом платье с тропическим принтом, в котором она появилась на церемонии "Грэмии" в 2000 году и сделала этот образ культовым. К нему в свое время было столько интереса со стороны пользователей сети, что разработчики Google даже придумали сервис поиска по картинкам.
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Стоит отметить, что обновленный наряд не менее откровенный, чем оригинал. Донателла Версаче снова открыла декольте артистки практически до пупка.
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Дженнифер шла по подиуму смело, дерзко, увлекая за собой восхищенные взгляды всех присутствующих. Спустя 20 лет Лопес выглядит еще более сногсшибательно, несмотря на то, что недавно ей исполнилось 50.
- Дженнифер Лопес отметила свой юбилей шумной вечеринкой. Певица устроила грандиозное гуляние в роскошном особняке в Майами, а завершился праздник красочным фейерверком.
- 50-летняя Джей Ло показала фото, на котором позирует в белом купальнике с надписью Forever Young (вечно молодая) и накидке горчичного цвета. Пляжный лук выгодно подчеркивает спортивное тело Дженнифер.
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