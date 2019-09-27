Как меня только не обзывали: украинская певица рассказала о травле в школе

Украинская певица Злата Огневич призналась, что в школьные годы была жертвой буллинга. Одноклассникам не нравилось, что она была слишком смуглой и одевалась в секонд-хенде.

Своей историей исполнительница поделилась на странице в Instagram. По словам певицы, она вспомнила об издевательствах сверстников из-за того, что ее крестница начала ходить в школу.

"Дети могут быть очень жестокими и часто сложно понять, откуда это берется. Когда я училась, мне тоже много досталось от одноклассников из-за другого мировоззрения, фанатичного увлечения музыкой. За то, что была смуглой девушкой (как Покахонтас, помните?) слышала довольно оскорбительные расистские шутки! У моей семьи не было возможности покупать модные вещи, потому спасал старый добрый секонд-хенд. А когда ребята из школы об этом узнали, ооооооооо! Как они меня только не обзывали: бомж, голодранка, чудовище, вонючка и это еще малая доля тех оскорбительных слов... А кто-то даже плюнул в спину" – с ужасом вспоминает Злата.

В своем посте Огневич также обратилась к детям, которые столкнулись с насилием в школе. Она посоветовала им быть сильными и не обращать внимания на хейтеров.

А родителей призвала "чувствовать и любить своих детей". "Ребенок, который растет в любви - прекрасный человек! Нам так нужны прекрасные и люди! Пожалуйста", - подытожила певица.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.