Бросали жвачки в голову: участница "Танців з зірками" рассказала об издевательствах одноклассниц

Актриса юмористической программы "Дизель шоу" Виктория Булитко, которая принимает участие в новом сезоне "Танців з зірками", столкнулась с буллингом в школе.

Об этом звезда откровенно рассказала в эфире "Сніданку з 1+1". Виктория призналась, что неоднократно подвергалась издевательствам со стороны сверстников, но один случай ей запомнился больше всего. Когда Булитко была в 9 классе мама привезла ей шикарную мини-юбку, которую она тут же надела в школу.

"Ко мне подходят одноклассницы и спрашивают: "Что ты тут напялила, сильно красивая, да?" А я шутливо ответила им: "Да, я такая". После этого они вытащили меня из школы, начали толкать в стену, бросать жвачки в голову", - вспоминает актриса.

Виктория также обратилась к подросткам, которые столкнулись с буллингом в школе. "Надо обязательно об этом говорить, кому-то передавать. Не нужно молчать и бояться", - призвала Булитко.

Ранее украинская рэп-исполнительница Алена Савраненко, которая именует себя как Alyona Alyona, призналась, что часто выслушивала насмешки со стороны одноклассников. А позже теме буллинга она посвятила песню.

Виктория Булитко пострадала во время подготовки к первому прямому эфиру "Танців з зірками".

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