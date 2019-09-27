Переедала и плакала: участница Spice Girls рассказала о проблемах с психическим здоровьем

45-летняя певица Мелани Чисхолм, известная как Мелани Си из Spice Girl, в интервью журналу Women’s Health призналась, что ее психическое здоровье постоянно меняется, и прежде чем обратиться к терапевту, она думала, что сходит с ума.

Мелани Си рассказала, что впервые столкнулась с психическим расстройством через несколько лет после распада Spice Girls.

"Все рухнуло в начале 2000-х, когда я была в Лос-Анджелесе со своей семьей, и внезапно почувствовала себя очень плохо, - вспоминает певица. - Мне стоило огромных усилий встать с постели, я переедала, не могла перестать плакать. Я буквально чувствовала, что схожу с ума, поэтому вернулся в Великобританию и посетила терапевта. Первое, что он сделал - диагностировал мне депрессию".

Чисхолм признается, что разговор с врачом снял с ее плеч огромный груз.

"Я почувствовала облегчение, когда поняла, что у этого состояния есть название, и его можно лечить. Это был первый день моего выздоровления", - говорит она.

Рассказывая о своем здоровье в настоящее время, она призналась, что хотя ее психическое состояние постоянно меняется, она научилась вовремя реагировать на перепады настроения.

"Теперь у меня есть собственный инструментарий. Когда я чувствую, что становлюсь немного подавленной, то первым делом исключаю алкоголь. Он вызывает у меня тревогу, и я знаю, что на следующий день могу принимать не лучшие решения. Я стараюсь высыпаться, правильно питаться. Тренируюсь, но не слишком", - говорит Мелани.

Британская артистка также сказала, что после диагностики депрессии начала каждую неделю посещать психотерапевта, и сеансы очень ей помогли.

"Я знаю, что не каждый может позволить себе такую роскошь, но это действительно важно для меня, даже если иногда я этого боюсь", - призналась она.

Наряду с откровенным интервью Мелани Си также ошеломила фанатов роскошной фигурой, еще раз подтвердив свой статус "Sporty Spice". При этом поп-звезда призналась, что в прошлом боролась с расстройством пищевого поведения, потому всячески пытается оградить от этого свою 10-летнюю дочь Скарлет.

"Я никогда не позволяю людям говорить о диетах в нашем доме. Скарлет сейчас 10 лет, и я начала замечать, что она больше думает о своей внешности. Расстройство пищевого поведения помогло мне понять, что и как говорить рядом с дочерью. Позитивный язык теперь стал привычкой", - говорит Чисхолм.

Обсуждая восприятие своего тела в целом, особенно после того, как ее неоднократно сравнивали с остальными участницами Spice Girls, Мелани сказала, что сама она не сравнивает себя с коллегами, поскольку именно индивидуальные образы и стили делают их такими уникальными.

"Я перестала себя сравнивать, и это очень важно для женщины, особенно когда дело касается восприятия тела", - считает она.

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