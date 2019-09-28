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Умер Марк Захаров: семейные фото, главные работы и интересные факты об артисте

На момент смерти режиссеру было 85 лет

суббота, 28 сентября 2019, 15:48
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28 сентября в Москве (Россия) в возрасте 85 лет умер Марк Захаров, режиссер, художественный руководитель московского театра Ленком и народный артист СССР. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

В конце августа росСМИ сообщали о госпитализации артиста. Отмечалось, что Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии. У него диагностировали двустороннее воспаление легких.

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. После окончания ГИТИСа он несколько лет занимался режиссурой в различных столичных театрах, а в 1973 году стал главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола (ныне "Ленком"). Там он поставил спектакли - "В списках не значится", "Юнона и Авось", "Поминальная молитва", "Королевские игры", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Чайка" и другие знаменитые пьесы.

Параллельно с театральной деятельностью Марк Захаров снимал фильмы, впоследствии ставшие классикой советского кинематографа. А именно - "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви" и "Убить дракона".

Марк Захаров на съемках фильма "Убить дракона" (1988)

Режиссер выступал автором и соавтором сценариев к таким знаменитым картинам, как "Земля Санникова", "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни" и "Узник замка Иф".

Личная жизнь Марка Захарова

Личная жизнь режиссера сложилась счастливо. 58 лет его верной спутницей и женой была актриса Нина Лапшинова. Они познакомились еще в студенческие годы и почти сразу поженились. Благодаря жене Захаров сумел разглядеть в себе талант режиссера.

Нина Лапшинова и Марк Захаров

Спустя 6 лет после свадьбы у супругов родилась дочь Александра. Девушка пошла по стопам матери и стала актрисой. Сейчас она успешно снимается в кино и играет в театре покойного отца, где получила прозвище "принцесса Ленкома".

Марк Захаров с дочерью Александрой Захаровой

В 2014 году жена Захарова умерла от онкологии. В это время режиссер находился на лечении в Германии.

Интересные факты о Марке Захарове

- Это он придумал реплику Кисы Воробьянинова "Да уж!"

- Это он в произведении Пабло Неруды заменил "сияние" на "звезду" и получил "Звезду и смерть Хоакина Мурьеты"

- Это он отменил финальную улыбку Ланцелота в "Убить дракона", хотя она была в сценарии

- Это он заставил Лопахина влюбиться в Раневскую в "Вишневом саде"

- Это он убедил цензоров, что "шмяк-шмяк-шмяк" бабочку в "Обыкновенном чуде" - это не о сексе.

  • В Париже на 97-м году жизни скончался французский актер армянского происхождения Шарль Жерар.
  • На 81 году жизни скончалась оперная певица, народная артистка СССР Ирина Богачева.

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