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В России умер Марк Захаров: фото и детали биографии известного артиста

суббота, 28 сентября 2019, 12:31
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В субботу, 28 сентября, в Москве (Россия) умер художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров.

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС, ссылаясь на слова директора театра Ленком Марка Варшавера.

Захаров скончался в возрасте 85 лет. "Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан", - сказал Варшавер.

О времени похорон будет сообщено дополнительно.

Марк Захаров много лет сочетал работу в театре с преподавательской деятельностью. Также он был и народным депутатом.

Он известен многими ролями в театре и снимался в кино ("Тот самый Мюнхгаузен", "12 стульев" и другие). Захаров был сценаристом кинокартин и спектаклей.

Захаров родился в Москве в 1933 году. Его отец во время революции учился в Воронежском кадетском корпусе, поддержал большевиков, вступил в ряды армии, и прошел войну от Воронежа до Варшавы. После работал в военно-физкультурной сфере. Мать Марка училась актерскому ремеслу.

В 1934 году отца арестовывали по обвинению в контрреволюционной деятельности и приговорили к 3 годам тюрьмы и ссылке. Мать уехала за супругом. В 1943 году семья вернулась в Москву.

После школы Захаров, не пройдя в архитектурный институт и военную академию, поступил во МХАТ. К экзаменам его готовила мать. После окончания начинает работать на сцене.

В 1973 году он возглавил московский театр "Ленком". В 1981 году "Ленком" постановкой "Юнона и Авось" на стихи Андрея Вознесенского "взорвал" театральную Москву.

Как сообщал "Апостроф", на 81 году жизни скончалась оперная певица, народная артистка СССР Ирина Богачева.

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