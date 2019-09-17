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Свадьба Екатерины Кухар на "Танцях з зірками": появились подробности торжества из-за кулис

Влюбленные обменялись клятвами и кольцами в прямом эфире

вторник, 17 сентября 2019, 13:37
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Украинская прима-балерина и судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар вышла замуж за артиста балета Александра Стоянова. Как известно, свадебная церемония состоялась в прямом эфире танцевального шоу, а после выпуска молодожены устроили вечеринку за кулисами проекта.

За угощения вечера отвечала экс-судья кулинарного шоу "МастерШеф" на канале СТБ Татьяна Литвинова. Об этом кулинар рассказала на своей странице в Instagram.

Татьяна со своим кулинарным проектом Sweet Events разработала кэнди-бар со вкусными лакомствами. На снимках можно увидеть, что гостей праздника угощали белоснежным трехъярусным тортом с объемными цветами, именными тарталетками и шоколадными пирожными.

Автором свадебного наряда для балерины выступил украинский дизайнер Андре Тан. В этом уникальном платье Екатерина Кухар пришла на роспись, которая состоялась за день до свадьбы в прямом эфире "Танців з зірками".

"Катя очень хрупкая и нежная девушка, примеряя множество платьев, я понял, что хочу создать для нее что-то очень легкое и полупрозрачное, что идеально подчеркнет ее изящность и деликатность. А также я решил следовать трендам и заменил фату на кейп, вышитый перьями плюмаж. И конечно, я просто был обязан сделать акцент на тонкой талии с обхватом около 52 сантиметров. Мы решили создать баску, которую элегантно дополняют камни Swarovsky", – рассказал дизайнер в комментарии LifeStyle 24.

Напомним, Кухар и Стоянов познакомилась в балетном училище. Екатерина уже была солисткой Национальной оперы Украины, а юного Сашу поставили с ней в пару. Влюбленные вместе уже более 10 лет и воспитывают двоих детей - сына Тимура и дочь Анастасию.

  • Украинская певица MARUV, участница нового сезона шоу "Танці з зірками-2019", в ходе его 4 выпуска отличилась довольно странным эпатажным подарком для судьи Екатерины Кухар.
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