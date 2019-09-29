Актриса "Крепостной" скрывала свою беременность и родила первенца

Актриса Анна Сагайдачная, сыгравшая роль Натали Дорошенко в украинском сериале "Кріпосна" канала СТБ, впервые стала мамой. Примечательно, что донедавна знаменитость скрывала свою беременность и решила признаться в этом лишь после того, как родила первенца - сына Тимура.

На личной странице в Instagram Дорошенко опубликовала совместное фото с супругом Евгением Третяком - на нем актриса запечатлена с округлившимся животом. В этом же посте она анонсировала большое интервью одному из печатных глянцев, но не призналась, что уже стала мамой.

Фотографию с беременной актрисой "Кріпосної" в своём Instagram-аккаунте опубликовала и ее подруга Илона Жила. Она и подтвердила, что Дорошенко уже родила, пишет tochka.net.

Похоже, фотографии для интервью с журналом Анна Сагайдачная сделала еще летом, так как на последних фото в Instagram актриса уже показывается без живота. Что же касается последнего снимка, он собрал более 10 тыс. лайков, в комментариях актрису поздравляют с пополнением в семье и желают счастья ее новорожденному сыну Тимуру.

Напомним, Анна Сагайдачная вышла замуж в июне 2018 года. Будущие супруги познакомились на съемках проекта Оксаны Байрак, которая позже стала ведущей их свадебной церемонии.

Как ранее мы писали, в соцсетях не утихает ажиотаж вокруг концовки костюмированной драмы "Кріпосна". Финал 2 сезона и смерть одного из главных героев оказались настолько непредсказуемыми, что зрители сериала теперь требуют продолжения и даже воскрешения персонажа. По этой же теме в сети появились и забавные мемы.

Ранее актриса Ксения Мишина, также звезда сериала "Кріпосна", призналась, что однажды она разрушила чужую семью.

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