Дженнифер Лопес и ее жених показали трогательные фото помолвки

27 сентября 50-летняя Дженнифер Лопес и ее 44-летний жених Алекс Родригес отпраздновали помолвку. В честь памятного события пара собрала друзей и родственников на уютной вечеринке, фотографии которой вскоре появились в Instagram знаменитостей.

"Так здорово отпраздновали с семьей и близкими друзьями прошлым вечером", - написал Родригес, а Лопес добавила, что ночь пятницы оказалась "самой красивой и элегантной".

На фотографиях жениха и невесты также запечатлены их дети. Дженнифер воспитывает 11-летних близнецов Макса и Эмму, рожденных в браке с певцом Марком Энтони, а у Родригеса от первого брака с Синтией Скуртис есть две дочери - 11-летняя Элла и 14-летняя Наташа.

Издание People со ссылкой на источник, близкий к будущей семье, пишет, что дети Лопес и Родригеса сыграли огромную роль в их предстоящей свадьбе.

"Их первоначальное влечение друг к другу быстро исчезло бы, если бы они не смогли объединиться как семья. Дети прекрасно ладят и они давно хотели, чтобы Дженнифер и Алекс поженились", - говорит источник.

Накануне празднования помолвки Родригес появился в студии утреннего шоу Live with Kelly and Ryan и признался, что трижды репетировал предложение Лопес со своим помощником, который притворялся невестой.

"Я так нервничал, что решил отрепетировать все это. Мы сделали это на пляже… у меня было три генеральных репетиции, - рассказал счастливый жених. - Я позаботился о том, чтобы Дженнифер с детьми была далеко, и мы репетировали три дня подряд".

Родригес, в конечном итоге, почувствовал себя готовым и опустился на одно колено во время их отдыха на Багамах в марте 2019 года.

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