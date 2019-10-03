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Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил сына с днем рождения и показал совместные фото

Джозефу Баена исполнилось 22 года

четверг, 3 октября 2019, 12:17
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72-летний Арнольд Шварценеггер в Твиттере пожелал счастливого дня рождения своему сыну Джозефу Баена, рожденному вне брака от одной из бывших домработниц актера. Юноше исполнилось 22 года менее чем через неделю после того, как 22-летие отпраздновал другой сын Шварценеггера, Кристофер.

"С днем рождения, Джозеф! Было замечательно наблюдать, как в этом году ты заканчиваешь колледж и следуешь за своей мечтой. Ты фантастический сын, и я не могу дождаться нашей следующей тренировки. Я люблю тебя", - написал гордый отец, опубликовав несколько совместных фотографий с Джозефом.

У Джозефа и Арни не всегда были такие близкие отношения. О том, что помимо четверых детей от жены Марии Шрайвер у Шварценеггера есть еще один сын, стало известно лишь в 2011 году. Тогда бывший губернатор Калифорнии подтвердил, что является отцом 10-летнего мальчика, рожденного Милдред Баена - женщиной, работавшей в доме Шварценеггера в течение 20 лет. Всего за несколько дней до публикации этой новости Шрайвер и Шварценеггер объявили о своем расставании.

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