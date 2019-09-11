Он хочет быть мной: Арнольд Шварценеггер пошутил о поведении Дональда Трампа в соцсетях

Звезда Терминатора и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в новом интервью журналу Men’s Health заявил, что Дональд Трамп любит спорить с ним в Твиттере, потому что без ума от него.

"Я думаю, что он действительно… он влюблен в меня. Это реальность. Трамп хочет быть мной", - сказал Шварценеггер.

Бывший мистер Вселенная и мистер Олимпия добавил, что президент США всегда был его фанатом.

"Я не думаю, что он боится меня, - сказал Шварценеггер. - Но я помню, что в старые времена, когда мы ходили на соревнования по реслингу, он восхищался людьми с [мускулистыми] телами, тем, как они прыгали на ринге и выполняли все эти трюки. Он был в восторге от этого. Он спрашивал меня: "Как ты это делаешь в фильмах? Я имею в виду, это так правдоподобно".

Хотя в прошлом Арнольд Шварценеггер и Дональд Трамп были друзьями и оба поддерживали Республиканскую партию, в последние годы они не ладят. В 2017 году, после того как Шварценеггер стал хостом The New Celebrity Apprentice, Трамп злорадствовал по поводу низких рейтингов шоу. Также в ходе саммита о социальных сетях в Белом Доме президент заявил, что Шварценеггер мертв, хотя тот даже не жаловался на здоровье.

"Я все еще здесь. Хочешь, сравним налоговые декларации, Трамп?" - парировал актер в Твиттере.

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