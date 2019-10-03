Катя Осадчая и Юрий Горбунов проводят романтический уикенд в Париже: фото

Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились в один из самых романтических городов мира - Париж.

Фотографиями с путешествия телеведущие охотно делятся на своих страницах в Instagram. На снимках пара позирует на фоне красивых парижских домов, и, конечно же, на фоне Эйфелевой башни - одной из главных достопримечательностей Франции. Кстати, супругам посчастливилось застать празднование ее 130-летия.

"Наверное, я так люблю Париж, что по стечению обстоятельств, мы оказались в день очередного празднования 130-летия Эйфелевой башни в Париже. Ее хотели разобрать, Эфеля ругали за то, что своим произведением испортил город, но оставили и теперь не жалеют. В честь юбилея - специальное световое шоу, и концерт", - написала телеведущая.

Она также отметила, что Париж для нее - особенное место, ведь он стал первым городом, в котором она некоторое время жила самостоятельно.

"Париж – первый город в Европе, где я долгое время жила самостоятельно. Помню, как пыталась говорить по-французски, параллельно учила английский, догоняла школьную программу и работала. Тогда я была исключением из правил. А сейчас обратила внимание на то, что во Франции появилось больше молодых людей из разных стран и с Украины тоже. Современная молодежь – космополитическая и не видит границ для собственного образования или развития", – написала под одним из своих постов Осадчая.

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Никогда не было подобных проблем: Осадчая предупредила о мошенниках, использующих ее имя.

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