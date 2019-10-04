Маша Ефросинина откровенно рассказала, что была жертвой насилия в отношениях

Украинская телеведущая Маша Ефросинина до брака с мужем столкнулась с насилием в отношениях. Она не терпела избиения, а была жертвой психологического унижения.

Об этом знаменитость откровенно рассказала в программе "Сніданок з 1+1". Телеведущая, которая не раз признавалась, что раньше имела лишние килограммы, вспомнила, как однажды обидчик унизил ее, указав на ее недостатки.

"Психологическое насилие в моей жизни было. Это было связано с моими отношениями с мужчинами, до моего брака. Один мужчина, когда начал со мной встречаться и у нас отношения перешли в интимные, сказал: "Вообще-то ты мне не нравишься. Мне хотелось посмотреть, как полноватая звезда выглядит без одежды", - поделилась Маша.

Телеведущая подчеркнула, что насилие в отношениях - это не только когда тебя бьют. Часто психологическое насилие не всегда очевидно как для окружающих, так и для самой пары. Оно может протекать в скрытой форме и восприниматься как нечто нормальное.

"Когда твой партнер, к примеру, говорит тебе, что ты не так одета, что у тебя глубокое декольте и так нельзя выходить на улицу. Что ты должна каждый день готовить утром и вечером, и что ты вообще что-то должна. Если он контролирует твой телефон. Когда есть определенный шантаж эмоциями, или детьми. Когда запрещают работать", - привела Ефросинина примеры эмоционального насилия.

Ранее Маша Ефросинина рассказала, как они с мужем узнали о ее бесплодии.

Актриса юмористической программы "Дизель шоу" Виктория Булитко призналась, что неоднократно подвергалась издевательствам со стороны одноклассников.

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