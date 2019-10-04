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Она говорит сама за себя: Могилевская выпустила новую песню и намекнула, что влюбилась

Певица порадовала поклонников новым треком

пятница, 4 октября 2019, 11:18
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Украинская певица Наталья Могилевская презентовала новую песню под названием "Покохала" и лирик-видео на нее.

О выходе трека исполнительница сообщила на своей странице в Instagram. "Я не стану комментировать эту премьеру, дорогие мои. Она говорит сама за себя", - загадочно написала Могилевская.

Над созданием песни работала FOXX/Studios во главе с Вадимом Лисицей, знаменитый аранжировщик "Фабрики зірок", продюсер певицы Alyosha, саун-продюссер LOBODA и сопродюсер многих треков MOZGI Entertainment.

Поклонники высоко оценили новую работу певицы, оставив под роликом много теплых слов. Они написали, что песня непременно станет хитом и отдельно поблагодарили Наталью за украинский.

"Песня цепляет, очень круто. Спасибо что на украинском языке, это приятное наслаждение для моих ушей", "Спасибо, это будет хит, отдельно спасибо за украинский. Песня положительная, о любви, это главное в жизни женщины", "Высший уровень. Такую украинскую эстраду можно слушать вечно", - пишут комментаторы.

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