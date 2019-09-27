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Alyona Alyona представила новый клип "Завтра" с Noize MC и Skepta

Свежий сингл войдет во второй студийный альбом певицы

пятница, 27 сентября 2019, 15:42
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Украинская хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) выпустила новый клип к треку "Завтра", в котором появляются Noize MC и британский грайм-исполнитель Skepta.

Этим летом певица дала десятки концертов в Европе, засветилась на именитом венгерском фестивале Sziget. И об этом ее новый трек "Завтра" - о непостоянстве и безумных путешествиях вдали от дома.

Как рассказали у певицы, этим летом ее популярность вышла далеко за пределы родной страны. Теперь ее жизнь похожа на мечту любого музыканта - самолеты, гостиницы, фестивали и новые страны. Об такой жизни Alyona Alyona в новом сингле, который, скорее всего, войдет уже во второй ее студийный альбом.

  • Ранее одно из крупнейших изданий в США The New York Times включило Alyona Alyona в список 15 европейских артистов, на которых стоит обратить внимание.
  • Песня украинского проекта Cape Cod прозвучала в серии нового сериала "Беверли-Хиллз, 90210". Вот, послушайте.

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