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Потап рассказал, как относится к откровенным снимкам Насти Каменских

Рэпер признался, что ему нравится и от чего он не в восторге

пятница, 4 октября 2019, 16:37
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Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) рассказал, как относится к тому, что его жена, певица Настя Каменских оголяется на камеру.

Так, в программе "Зіркових шлях" мужчина признался, что ему нравится, когда на его супругу с восхищением смотрят другие мужчины, поэтому не против ее откровенных снимков в соцсети.

"Я мужчина уверенный. Не в себе, в своей любви. И даже мне нравится это, мне нравятся ее откровенные фотографии, фотосессии. Мне нравится, что она нравится. И как мужчине тоже. Я знаю, что она очень красивая женщина. Но это моя женщина, я с ней просыпаюсь каждое утро", - сказал Потап.

Вместе с тем есть то, с чем смириться рэперу сложно. "Мне единственное, что не нравится - когда она целуется с актерами очень много, если снимается в каком-то кино, или если идут пробы", - признался продюсер.

  • Ранее Потап рассказал, как сделать быт нескучным и признался, какая Настя хозяйка.
  • Украинские артисты Настя Каменских и Потап (Алексей Потапенко) официально зарегистрировали свои отношения задолго до свадьбы, которая отгремела под Киевом 23 мая. В распоряжении the Lime оказался документ, согласно которому влюбленные поженились почти год назад

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