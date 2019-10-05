Не смогла пойти на похороны: Злата Огневич рассказала о смерти любимого человека

Украинская певица Злата Огневич, которая недавно рассказала об издевательствах одноклассников, поделилась еще одной жуткой историей со школьной скамьи.

Так, в программе "Життя відомих людей" артистка призналась, что в школе у нее был парень по имени Вова. Но однажды его жизнь забрала страшная болезнь.

"Он умер от рака головного мозга. Когда это произошло, то все мои пошли на похороны, а я не смогла. В классе меня никто не понял, все думали, что я предательница. А я хотела запомнить его живым, улыбающимся, борзым, дерзким и таким классным парнем", - говорит Злата.

Но это не единственные страшные воспоминания Огневич из детства. Певица также рассказала, что у нее был старший брат, но его жизнь неожиданно прервалась. Злата сообщила, что никогда с ним не виделась, так как он умер до ее рождения.

"Он погиб, утонул на глазах моей мамы. Ну и после такого жизнь меняется, оно никогда не становится другой. И это вообще очень печальная тема. Я потом и рисунки его нашла (мама, конечно, берегла это). Я, когда нашла, ой, я сидела тогда и плакала. Мне было очень грустно. И я потом у мамы начала расспрашивать, какой он был и как это все было", - поделилась Злата.

Ранее Злата Огневич заявила о преследованиях агрессивного поклонника. Позже певица показала лицо мужчины, а также рассказала, что была вынуждена обратиться за помощью в полицию.

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