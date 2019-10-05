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Знаменитая голливудская пара два месяца скрывала рождение третьего ребенка

Официального заявления супругов пока не было

суббота, 5 октября 2019, 11:47
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Голливудские актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в третий раз. Пополнение в семье произошло еще в конце лета, однако звездные супруги решили скрыть радостную новость.

О рождении малыша сообщило издание US Weekly со ссылкой на инсайдеров. "Ребенку около двух месяцев", - сказал источник. Никаких подробностей о поле и имени новорожденного нет. Сами супруги новость о рождении ребенка пока не подтвердили.

Напомним, что Блейк и Райан поженились в 2012 году. Спустя два года у пары родилась дочь Джеймс, в 2016 Лайвли родила еще одну девочку Инес. Рождение дочерей звездные супруги тоже скрывали на протяжении двух месяцев.

О том, что Лайвли и Рейнольдс ждут третьего ребенка стало известно в мае этого года. Тогда актриса пришла поддержать мужа на премьеру фильма "Покемон. Детектив Пикачу". Она была в желтом облегающем платье, которое не скрывало ее округлившийся живот.

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