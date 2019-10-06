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Оля Полякова на Танцях з зірками потроллила Тину Кароль за ночнушки и латекс: видео

Эпатажная певица стала приглашенной ведущей 7 выпуска Танців з зірками-2019

воскресенье, 6 октября 2019, 22:24
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Украинская поп-дива Оля Полякова, которая 6 октября стала приглашенной ведущей на шоу Танці з зірками-2019, потроллила в прямом эфире латексные и атласные наряды своей коллеги, певицы Тины Кароль. Для этого Полякова сама показалась в кадре в черной атласной "ночнушке" и отпустила несколько колких шуток в адрес Кароль, которая в это время традиционно находилась за кулисами.

"Видите, меня немного укусила сегодня Тина Кароль, - пошутила Полякова, повторив манеру пения коллеги. - И я поменялась с ней телами. Кстати, мне в этом теле немного холодно, потому что только такая горячая женщина как Тина может ходить в латексе и в ночнушке в разгар зимы".

Судя по всему, Полякова подразумевала те самые латексные и атласные наряды Тины Кароль, которые ранее часто вызывали неоднозначную реакцию ее поклонников: кто-то восхищался, кто-то осуждал и называл их неуместными в эфирах и на сцене.

Напомним, 6 октября в эфире 1+1 проходит 7 выпуск шоу Танці з зірками-2019, который является экватором передачи. По традиции этот эфир не покинет не одна из пар-участниц. Более того, в этом эфире все участники меняются своими партнерами. Так, к примеру, 7 выпуск открывали Елена Кравец и партнер Виктории Булитко Дмитрий Дикусар.

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