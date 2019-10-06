Оля Полякова на Танцях з зірками потроллила Тину Кароль за ночнушки и латекс: видео

Украинская поп-дива Оля Полякова, которая 6 октября стала приглашенной ведущей на шоу Танці з зірками-2019, потроллила в прямом эфире латексные и атласные наряды своей коллеги, певицы Тины Кароль. Для этого Полякова сама показалась в кадре в черной атласной "ночнушке" и отпустила несколько колких шуток в адрес Кароль, которая в это время традиционно находилась за кулисами.

"Видите, меня немного укусила сегодня Тина Кароль, - пошутила Полякова, повторив манеру пения коллеги. - И я поменялась с ней телами. Кстати, мне в этом теле немного холодно, потому что только такая горячая женщина как Тина может ходить в латексе и в ночнушке в разгар зимы".

Судя по всему, Полякова подразумевала те самые латексные и атласные наряды Тины Кароль, которые ранее часто вызывали неоднозначную реакцию ее поклонников: кто-то восхищался, кто-то осуждал и называл их неуместными в эфирах и на сцене.

Напомним, 6 октября в эфире 1+1 проходит 7 выпуск шоу Танці з зірками-2019, который является экватором передачи. По традиции этот эфир не покинет не одна из пар-участниц. Более того, в этом эфире все участники меняются своими партнерами. Так, к примеру, 7 выпуск открывали Елена Кравец и партнер Виктории Булитко Дмитрий Дикусар.

Читайте также на The Lime, почему не стоит верить слухам о громком романе между участниками шоу Танці з зірками-2019 Женей Котом и Ксенией Мишиной.

Ранее участники Танців з зірками-2019 с юмором ответили на расспросы об интиме за кулисами проекта.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.