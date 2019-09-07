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Громкий роман на "Танцях з зірками-2019": почему не стоит верить слухам

Пара появилась на паркете всего два раза, а ей уже приписали бурный роман

суббота, 7 сентября 2019, 11:43
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Новый сезон "Танців з зірками", который выходит на канале "1+1", обрастает не только скандалами, но и слухами о возможном романе у одной из пар. Актриса "Крепостной" Ксения Мишина и ее партнер, хореограф Женя Кот вышли на паркет всего два раза, а их уже успели заподозрить в романтических чувствах.

Ксения Мишина и Женя Кот являются одними из фаворитов танцевального шоу, их постановки поражают чувственностью, драматичностью и эмоциональностью. Но кроме яркой хореографии, поклонников пары интересует вопрос, правда ли, что между ними вспыхнули чувства.

В соцсетях хвалят танцевальные номера Мишиной и Кота и параллельно сочувствуют супруге танцора. Напомним, что в этом году хореограф женился на своей возлюбленной Наталье Татаринцевой.

Так, в одном из выпусков шоу зрители затронули тему поцелуя, который был частью номера. Один из пользователей сети поинтересовался, как жена хореографа относится к тому, что он целуется с партнершой. На что Женя ответил, что влюблен, но не в Ксению, а в искусство и танец.

Мишина в свою очередь также прокомментировала слухи о романе с Котом. "Женя очень привлекательный мужчина. Конечно, есть одно "но" у него на пальце, и "но" очень серьезное", - сказала актриса "КП" в Украине".

Так что, судя по всему, слухи о романе между Ксенией Мишиной и Женей Котом слишком преувеличены. Вся эта шумиха вокруг пары похожа на простенький пиар-ход.

  • Tayanna, которая покинула шоу во втором выпуске, удалила пост, в котором назвала "Танці з зірками" постановочным шоу.
  • Влад Яма назвал имена участников нового сезона "Танців з зірками", которые, по его мнению, были слабее остальных в первом прямом эфире.

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