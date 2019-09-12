Участники шоу Танці з зірками-2019 ответили на расспросы об интиме за кулисами

Если люди думают, что у рэпера Сереги был секс со всеми, с кем он работает, в таком случае они очень плохого мнения о MONATIK’е.

Так рэпер Серега, экс-участник шоу "Танці з зірками-2019", в беседе с "КП в Украине" отшутился на вопрос зрителей об интиме со своей партнершей Аделиной Дели. Видео появилось на странице танцовщицы в Instagram.

"Если вы думаете, что со всеми, с кем я работаю, у меня был секс, вы очень плохо думаете о Монатике, - ответил Серега, рассмешив сидящую рядом Дели. - У нас с Аделиной был паркет. Именно этого нам не простили судьи. У нас не было ничего кроме ментального секса, который Аделина исполняла с моими мозгами во время того, как преподавала мне сложные па", - добавил певец.

Как отметила в своем комментарии к посту партнерша Сереги, это тот самый вопрос, который так интересовал зрителей шоу. Покинув "Танці з зірками-2019", пара решилась разрушить интригу.

Напомним, по итогам судейского и зрительского голосований, рэпер Серега и его партнерша Аделина Дели покинули 3 выпуск "Танців з зірками-2019". Пара оказалась в зоне риска с еще двумя, но уступила соперникам и вышла из числа участников.

Ранее, в эфире 3 выпуска шоу "Танці з зірками-2019" Серега рассказал, что намерен официально стать гражданином Украины.

Читайте также на The Lime, почему не стоит верить слухам о громком романе между участниками шоу "Танці з зірками-2019" Женей Котом и Ксенией Мишиной.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.