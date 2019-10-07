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Элтон Джон рассказал, как мать пыталась испортить его свадьбу

Певец считает, что она делала это не из-за гомофобии, а из ревности

понедельник, 7 октября 2019, 16:21
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Новая книга мемуаров Элтона Джона "Я" поступит в продажу 15 октября, но СМИ уже вовсю обсуждают неизвестные ранее факты из личной жизни 72-летнего музыканта. Издание Mirror пишет, что в автобиографии Элтон рассказал, как мать пыталась испортить его свадьбу с давним партнером Дэвидом Фернишем.

Сэр Элтон Джон и Дэвид Ферниш должны были заключить договор о гражданском партнерстве 21 декабря 2005 года - через несколько месяцев после того, как это стало законными в Великобритании. Пара планировала устроить в своем доме большую вечеринку, чтобы отпраздновать свадьбу после церемонии в лондонском Гилдхолле - бывшей резиденции лорд-мэра.

На закрытой и интимной церемонии присутствовали двое женихов, мама Элтона Шейла Дуайт, его отчим Дерф, родители Дэвида, их собаки и четверо ближайших друзей. Элтон и Дэвид были безумно счастливы, что их союз наконец-то стал официальным, но мать певца внезапно превратилась в "бешеного социопата".

"Она приехала в Вудсайд с Дерфом и не выходила из машины. Это было первым признаком чего-то плохого. Несмотря на уговоры войти в дом, они просто сидели там с каменными лицами. Потом мама заявила, что не присоединится к колонне машин, отправляющихся в Виндзор, и не приедет на частный обед после этого. Затем она и Дерф внезапно уехали", - пишет Элтон Джон.

Певец признается, что мамино настроение едва не испортило самый важный день в его жизни: "она сделала все возможное, чтобы этого добиться". На церемонии бракосочетания поведение Шейлы стало еще более оскорбительным.

"Когда мы с Дэвидом обменялись клятвами, она начала очень громко говорить, что ей не нравится место. Когда пришло время свидетелям подписать документ, она написала свое имя, резко сказала: "Все готово", бросила ручку и унеслась прочь", - вспоминает певец.

Позже Элтону стало известно, что его мать рьяно протестовала против его решения, утверждая, что двое мужчин не должны вступать в брак. Музыкант считает, что дело не в гомофобии, а в ревности: женщина не могла смириться с тем, что ее сын наконец обрел счастье и "перерезал пуповину".

Элтон и Дэвид превратили свое гражданское партнерство в официальный брак в 2014 году. Шейла Дуайт скончалась в 2017 году в возрасте 92 лет.

  • В своей автобиографии Элтон Джон также рассказал, как королева Елизавета у него на глазах ударила своего племянника
  • Ранее коллеги Элтона Джона рассказали, как в 1979 году во время тура в СССР музыкант обнаружил, что его коллекция сокровищ больше, чем в музее Кремля

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