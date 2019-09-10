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Коллекция больше, чем в Кремле: Элтон Джон похвастался своими сокровищами

В новых мемуарах коллеги Элтона Джона рассказали о его историческом туре в СССР

вторник, 10 сентября 2019, 18:23
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Когда Элтона Джона привели в Оружейную палату Кремлевского дворца, певец не был впечатлен: у него дома оказалось больше яиц Фаберже, чем в московском музее. Об этом в новых мемуарах вспоминают Дик Клемент и Ян Ла Френа, снявшие документальный фильм о выступлении музыканта в Москве в 1979 году.

“Элтону предложили VIP-тур по Кремлю, и нашим женам удалось поехать вместе с ним. Им показали все царские сокровища, и уже на Красной площади Элтон рассказал Нэнси (жене Клемента), что был шокирован, обнаружив, что у него коллекция Фаберже больше, чем в Кремле”, - цитирует авторов издание Mirror.

Стоит отметить, что даже обычные, не царские яйца Фаберже стоят более 1 миллиона долларов.

Клемент и Ла Ферна пишут, что во время тура Элтона Джона в СССР постоянно находились под наблюдением.

“Элтону был назначен помощник, который был явно геем. Без сомнения, чтобы спровоцировать его на неосторожное поведение”, - говорится в мемуарах.

Авторы также полагают, что два артиста Большого балета, назначенные сопровождать группу во время съемок фильма, были шпионами КГБ, и хотя Элтону запретили исполнять хит The Beatles "Back In The USSR", он игнорировал это и каждый раз получал овации.

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