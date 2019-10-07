В сети обсуждают сексуальный наряд Тины Кароль на Танцях з зірками-2019: фото

Поклонники украинской певицы Тины Кароль не перестают обсуждать ее эффектный образ в 7 выпуске шоу Танці з зірками-2019, который прошел в эфире канала "1+1" вечером 6 октября.

Как стало известно ранее, в новом сезоне шоу Тина Кароль стала постоянной второй ведущей за кулисами проекта. Для каждого эфира певица подбирает новый впечатляющий образ, который дополняет стильными прическами и драгоценностями.

В эфире 7 выпуска Тина Кароль показалась в вечернем платье грузинского бренда DAVID KOMA - корсете с баской, которые были расшиты зеркальной фурнитурой и жемчугом. Особых нот наряду певицы добавили смелое декольте, вырезы на животе и высокий вертикальный разрез нижней части, который открыл зрителям стройные ноги артистки.

Несколькими эффектными фото с вечера певица поделилась на личной странице в Instagram, где от внимания ее фолловеров не ускользнули и ее пышные локоны: "Тиночка, вы обворожительны", "Потрясающая женщина", "Тина, это выстрел в самое сердце", "Устоять перед вами невозможно", "Жестоко, Тина. Жестоко выкладывать такие фото", - отметили в комментариях под снимками.

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