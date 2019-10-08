Дженнифер Энистон призналась, что больше всего ненавидит в свиданиях

В феврале 2018 года Дженнифер Энистон рассталась с мужем Джастином Теру, а 8 месяцев спустя рассказала о своей личной жизни на шоу Говарда Стерна.

На вопрос, встречается ли она в настоящее время с какими-нибудь счастливчиками, Энистон ответила, что она "очень и очень занята", и просто не имеет на это времени. Действительно, после выхода детективной комедии "Загадочное убийство" актриса приступила к съемкам в сериале "Утреннее шоу" и фильме "Первые леди".

Когда телеведущий спросил, хочет ли она, чтобы он познакомил ее с кем-то особенным, 50-летняя звезда "Друзей" ответила категорическим отказом.

"Не сейчас. Послушай, мне просто не нравится, когда меня с кем-то сводят. Мне это не нравится. Ненавижу это", - заявила Дженнифер.

"Тебе нравится быть одинокой?" - уточнил Стерн.

"Да", - решительно ответила она.

Актриса также призналась Стерну, что после развода с 48-летним актером Джастином Теру посещала психолога. Пара распалась после двух лет брака, и в интервью The New York Times Теру говорил, что их расставание было очень спокойным.

"Это было неизбежно. Мы оба все понимали и постепенно двигались в этом направлении. Но никто не умер, мы не стали бросаться друг в друга топорами. Многим это покажется скучным, но мы уважаем друг друга, потому решили расстаться безболезненно, насколько это вообще возможно. Единственный болезненный момент в этой истории заключается в том, что теперь между нами не будет такой дружбы, как раньше", - рассказал актер.

Помимо личной жизни, Энистон также вспомнила времена "Друзей" и рассказала, как ей нравится проводить время с бывшими коллегами.

"На этой неделе обедала со всей бандой. Все были там", - сказала актриса, и ее слова подтверждают совместные селфи с Мэттом Лебланом и Кортни Кокс. По словам Энистон, Дэвид Швиммер тоже был там.

"У всех нас было время, поэтому мы собрались вместе, - добавила она. - Мы так смеялись!"

Ранее в этом году Энистон призналась, что не против воссоединится с друзьями для продолжения шоу.

"Я бы сделал это…. Девочки сделали бы это, и мальчики тоже, я уверена, - сказала актриса в студии ток-шоу Эллен ДеДженерес. - Я скучаю по [Друзьям] каждый день. Я была бы ничем без них. Но если перезагрузка шоу не будет такой же хорошей, как раньше, то зачем ее делать? Это бы все испортило".

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