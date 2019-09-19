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В стиле Рэйчел: Ralph Lauren выпустил модную коллекцию в честь юбилея сериала "Друзья"

В капсульной коллекции представлена одежда, которая вызовет глубокую ностальгию по 90-м

четверг, 19 сентября 2019, 12:33
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В сериале "Друзья", которому 22 сентября исполняется 25 лет, персонаж Дженнифер Энистон Рэйчел Грин работала менеджером в Доме Мод Ральфа Лорена. Более того, сам дизайнер появлялся в одной из серий ситкома.

Теперь бренд решил поздравить любимое шоу с днем рождения, выпустив тематическую коллекцию. Издание E!Online пишет, что она была вдохновлена знаменитым стилем Рэйчел.

В коллекции представлены плиссированные мини-юбки, эффектные костюмы, пальто с анималистическими принтами и кокетливые замшевые ботинки, которые вызовут глубокую ностальгию по моде 90-х.

Коллекцию представят в нью-йоркском универмаге Bloomingdale’s, где Рэйчел работала ассистенткой до карьерного взлета. Покупатели Ralph Lauren также смогут получить бесплатный кофе в кафе Central Perk - самую популярную локацию сериала "Друзья".

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