В стиле Рэйчел: Ralph Lauren выпустил модную коллекцию в честь юбилея сериала "Друзья"

В сериале "Друзья", которому 22 сентября исполняется 25 лет, персонаж Дженнифер Энистон Рэйчел Грин работала менеджером в Доме Мод Ральфа Лорена. Более того, сам дизайнер появлялся в одной из серий ситкома.

Теперь бренд решил поздравить любимое шоу с днем рождения, выпустив тематическую коллекцию. Издание E!Online пишет, что она была вдохновлена знаменитым стилем Рэйчел.

В коллекции представлены плиссированные мини-юбки, эффектные костюмы, пальто с анималистическими принтами и кокетливые замшевые ботинки, которые вызовут глубокую ностальгию по моде 90-х.

Коллекцию представят в нью-йоркском универмаге Bloomingdale’s, где Рэйчел работала ассистенткой до карьерного взлета. Покупатели Ralph Lauren также смогут получить бесплатный кофе в кафе Central Perk - самую популярную локацию сериала "Друзья".

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