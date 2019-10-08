Мог умереть от инфаркта: Элтон Джон рассказал о борьбе с алкоголизмом и наркозависимостью

Издание Daily Mail опубликовало откровенный рассказ Элтона Джона о борьбе с зависимостью от алкоголя и наркотиков. В нем 72-летний певец признается, что разрушительный образ жизни едва не довел его до передозировки или инфаркта.

"В конце восьмидесятых я влюбился в парня по имени Хью Уильямс, который жил в Атланте, штат Джорджия. Однажды он поделился со мной новостью: ему надоело пить и принимать наркотики, и он решил пройти реабилитацию. Я был в ярости, кричал, говорил самые обидные вещи, которые мог придумать. После этого я на две недели спрятался в арендованном доме в Лондоне, нюхал кокаин и пил виски, - вспоминает певец. - В редких случаях, когда я ел, меня сразу же тошнило. Я не отвечал на звонки. Я не выходил на улицу. Я не мылся, не одевался. Это было противно. Ужасно".

"Я понял, что, если продолжу так еще пару дней, то получу либо передозировку, либо инфаркт. Я понятия не имел, как жить, но я не хотел умирать".

Элтон Джон позвонил Хью, который согласился встретиться и поговорить в присутствии своего адвоката.

"Ты наркоман, - сказал он. - Ты алкоголик. Ты зависим от еды и у тебя булимия. Ты зависим от секса и страдаешь созависимостью".

Вместо того, чтобы снова злиться, Элтон Джон признал правоту Хью, начал плакать и заявил, что ему нужна помощь.

"Получить помощь было непросто, так как мне нужно было лечиться сразу от трех зависимостей: от кокаина, алкоголя и еды, - признается певец. - 29 июля 1990 года я оказался в единственном месте, которое смог найти - в обычной больнице общего профиля в Чикаго".

Когда врачи спросили у Элтона, как он себя чувствует, он не знал, что ответить.

"Я не был уверен, были ли у меня какие-то настоящие чувства в течение многих лет, или все происходило в результате постоянного употребления наркотиков и алкоголя", - пишет он.

Первые дни в больнице были тяжелыми: Элтон Джон не мог спать, у него были приступы паники, он все время чувствовал себя плохо и одиноко. К тому же он не мог ухаживать за собой: убирать в комнате и заправлять постель.

"Я понятия не имел, как пользоваться стиральной машиной, и мне пришлось попросить другую пациентку, Пегги, показать мне. Когда она поняла, что я не шучу, она помогла, но это не изменило факта, что я был 43-летним мужчиной, который не знал, как постирать его собственную одежду", - сокрушается певец.

Самым страшным для Элтона Джона было то, что лечение зависимостей основывалось на 12-шаговой программе "Анонимные алкоголики", и как только его консультант начал говорить с ним о Боге, он сорвался.

"Я не хотел ничего слышать о религии. Люди говорили, что СПИД - это Божий суд над гомосексуалами", - вспоминает Элтон.

Певец сделал попытку сбежать из больницы, но смущенно вернулся, когда понял, что иначе его ждет возвращение к прежней жизни. Со временем он начал делать успехи.

"Мне понравилась рутина. Мне нравилось заботиться о себе. Мне пришлось смириться если не с идеей Бога, то с более высокой силой", - признается он.

На групповых встречах пациенты рассказывали о своих худших и самых грязных секретах, и Элтон Джон полюбил их.

"Они заставили меня быть честным после того, как я долгие годы обманывал других людей и себя самого, - пишет певец. - Когда ты зависим, ты врешь, заметаешь следы, говоришь себе, что у тебя нет проблем. Стать честным означало стать свободным. Ты избавился от всего багажа, который пришел с ложью: от смущения, от стыда".

Через 6 недель Элтон Джон покинул больницу и начал новую жизнь. Он начал замечать в своем окружении вещи, которые он никогда не видел, завел собаку и посещал собрания анонимных алкоголиков, анонимных кокаинистов и анонимных булимиков.

"Иногда я ходил на 3-4 встречи в день. За три года я был на 1400 встречах, - делится певец. - Друзья начали выражать мнение, что я теперь пристрастился к посещению собраний зависимых. Вероятно, они были правы, но это было существенно лучше того, от чего я зависел раньше".

Элтон Джон говорит, что ему понравились люди, которых он встретил во время лечения, и некоторые из них стали его друзьями, с которыми он общается до сих пор.

"Это обычные люди, которые в первую очередь считали меня выздоравливающим наркоманом, а уж потом - Элтоном Джоном", - говорит певец.

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