На Дженнифер Лопес подали в суд за публикацию ее собственного фото в Instagram

Дженнифер Лопес предъявили иск за нарушение авторских прав, пишет издание E!News. В 2017 году певица разместила в Instagram совместное фото с женихом Алексом Родригесом, где они взявшись за руки гуляют по Нью-Йорку. Но агентство Splash News and Picture, являющееся эксклюзивным владельцем авторских прав на фотографию, потребовало солидную компенсацию.

"Истец никогда не выдавал ответчику лицензию на фотографию. Тем не менее, Лопес использовала ее без разрешения, - говорится в судебных документах. - В частности, Лопес или кто-то, действующий от ее имени, скопировал фотографию и разместил ее в Instagram 7 ноября 2017 года".

Компания утверждает, что Лопес через своих представителей была уведомлена о нарушении письмом от 12 декабря 2017 года.

"Фотография креативная, самобытная и ценная, - утверждает компания. - Из-за статуса знаменитости субъекта, а также качества и визуальной привлекательности снимка, истец (и фотограф, которого он представляет) должен был получить доход от ее лицензирования. Но пост в Instagram сделал фотографию незамедлительно доступной для десятков миллионов подписчиков Лопес и других потребителей развлекательных новостей".

Теперь компания требует от Дженнифер Лопес 150 000 долларов компенсации и просит суд запретить певице и ее команде впредь публиковать фотографию.

Джей Ло - не единственная звезда, которая получила иск за нарушение авторских прав. E!News сообщает, что в сентябре с аналогичной проблемой столкнулась Джиджи Хадид, которая разместила в Instagram фото своего бывшего бойфренда Зейна Малика.

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