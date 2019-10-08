Пришло время снять каблуки: 61-летняя Мадонна получила болезненную травму

Мадонне пришлось перенести предстоящий концерт в Нью-Йорке в связи с травмой колена. Издание New York Post сообщает, что врачи велели 61-летней певице сделать перерыв.

"Мадонна в настоящее время имеет дело с травмой колена, и ей посоветовали отдыхать в течении следующих трех дней, чтобы восстановиться", - говорится в заявлении на официальном сайте поп-звезды.

Ожидается, что концерты, запланированные в рамках тура Madame X на 10 и 12 октября, пройдут в соответствии с графиком.

В Instagram заверила обеспокоенных фанатов, что она не прогульщица, и обязательно увидит их через несколько дней.

"Мадам Икс трудно признать, что она также является человеком из плоти и крови, и она должна отдохнуть в течение следующих 3 дней, чтобы обеспечить своему колену полное восстановление, - написала Мадонна в Instagram. - Я не прогульщица. Это причиняет мне больше боли, чем вы можете себе представить. Пришло время снять каблуки и колготы в сетку на несколько дней! Спасибо за понимание".

Мадонне, которой в августе исполнился 61 год, показывала подготовку к турне Madame X в своем Instagram. Звезду сняли на видео, когда она делала растяжку во время репетиции.

Свой 61-й день рождения певица отметила в форме генерала. В окружении 150 гостей она ела пиццу и пела вместе со своими детьми

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