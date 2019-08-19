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Мадонна отметила 61-й день рождения в форме генерала: фото вечеринки

В окружении 150 гостей певица ела пиццу и красовалась в экстравагантном костюме

понедельник, 19 августа 2019, 13:03
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Мадонна отпраздновала свой 61-й день рождения с размахом. Издание Page Six сообщает, что звезда устроила роскошную вечеринку в Нью-Йорке, и всю ночь веселилась с гостями.

Поздравить Мадонну с днем рождения пришло 150 человек. Большинство из них были участниками ее предстоящего мирового турне “Madame X”, стартующего в сентябре в оперном театре BAM в Бруклине. По случаю праздника певица нарядилась в форму армейского генерала и соблазнительные короткие шорты.

По информации инсайдера Page Six, звезда назначила вечеринку на 10 часов вечера, но опоздала. Организатором вечеринки выступил друг Мадонны Франческо Панелло. Он опубликовал в Инстаграме снимок, на котором певица запечатлена с двумя подносами пиццы. Кроме того, обширное меню праздника включало в себя пасту с сыром и перцем, тартар из тунца и другие блюда итальянской кухни.

В какой-то момент дети Мадонны, Стелла, Дэвид, Эстер и Мерси, взяли микрофон и исполнили “Your Song” Элтона Джона в честь своей мамы. "Лучший подарок в мире - когда твои дети поют тебе песню", - написала она в Инстаграм.

Родная дочь Мадонны Лурдес также присутствовала на мероприятии, но, похоже, пропустила караоке.

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