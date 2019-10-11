RU  UA

Лайм

Украинская певица с мужем узнали пол их первенца: трогательное видео

Поздравить молодых родителей пришли близкие и друзья

пятница, 11 октября 2019, 14:05
читати статтю українською

Украинская певица Наталка Карпа, которая вот-вот станет мамой, рассекретила пол малыша. С супругом, героем АТО Евгением Тереховым, они ждут девочку.

Примечательно, что донедавна об этом не знал никто из будущих родителей. Пол ребенка по их просьбе врачи держали в секрете. Узнать его пара решила в кругу друзей и близких. Видео столь важного для них момента опубликовала в Instagram певица Соломия Витвицкая.

"Девочка! Мы только узнали, что Наталка Карпа ждет девочку!" - прокомментировала она короткое видео.

На нем будущим родителям предложили проколоть большой воздушный шар, внутри которого оказалось розовое конфетти и шарики поменьше. Судя по всему, поздравить исполнительницу также пришли ее коллеги и друзья Sonya Kay, Виталий Козловский и другие.

Напомним, Наталка Карпа и Евгений Терехов познакомились в 2015 году. Спустя год накануне Дня всех влюбленных во время концерта группы "Антитела" боец сделал возлюбленной предложение. Певица ответила согласием. Свадьба состоялась в сентябре 2016-го во Львове.

Евгений Терехов во время службы в АТО получил ранение в голову. Врачи установили ему титановые пластины, после чего он получил от товарищей прозвище "Титановый Джексон".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Оля Полякова впервые рассказала, как была любовницей будущего мужа

Украинская поп-исполнительница Оля Полякова впервые решила открыться поклонникам

В Instagram Заворотнюк появился первый пост с момента разговоров о смертельной болезни

11 октября в аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилась информация от ее близких

Леся Никитюк насмешила поклонников "неловким моментом" в киевском ТЦ

Украинская ведущая Леся Никитюк показала фото, как на ее пятую точку смотрит неизвестный мужчина.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: