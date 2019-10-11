Украинская певица с мужем узнали пол их первенца: трогательное видео

Украинская певица Наталка Карпа, которая вот-вот станет мамой, рассекретила пол малыша. С супругом, героем АТО Евгением Тереховым, они ждут девочку.

Примечательно, что донедавна об этом не знал никто из будущих родителей. Пол ребенка по их просьбе врачи держали в секрете. Узнать его пара решила в кругу друзей и близких. Видео столь важного для них момента опубликовала в Instagram певица Соломия Витвицкая.

"Девочка! Мы только узнали, что Наталка Карпа ждет девочку!" - прокомментировала она короткое видео.

На нем будущим родителям предложили проколоть большой воздушный шар, внутри которого оказалось розовое конфетти и шарики поменьше. Судя по всему, поздравить исполнительницу также пришли ее коллеги и друзья Sonya Kay, Виталий Козловский и другие.

Напомним, Наталка Карпа и Евгений Терехов познакомились в 2015 году. Спустя год накануне Дня всех влюбленных во время концерта группы "Антитела" боец сделал возлюбленной предложение. Певица ответила согласием. Свадьба состоялась в сентябре 2016-го во Львове.

Евгений Терехов во время службы в АТО получил ранение в голову. Врачи установили ему титановые пластины, после чего он получил от товарищей прозвище "Титановый Джексон".

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