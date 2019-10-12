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Украинская певица рассказала о депрессии и наркотиках после неудачного Евровидения

Гайтана вспомнила, как бежала сама от себя

суббота, 12 октября 2019, 14:48
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Украинская поп-исполнительница Гайтана после не совсем удачного выступления на Евровидении-2012 бежала сама от себя. Певица переехала в Англию, где пыталась спасти и отношения с ее экс-продюсером Эдуардом Климом, которые тоже шла ко дну.

Как призналась в интервью проекту ЖВЛ 40-летняя артистка, на фоне ряда трудностей у нее развилась депрессия. Гайтана увлеклась легкими наркотиками и в какой-то момент осознала, что умирает (видео беседы смотрите ниже).

"Туда-сюда катались. Никак не могли поставить точку в этих отношениях <...> я убегала по миру сама от себя", - вспомнила она.

Пагубное пристрастие к марихуане, которая помогала ей справиться с депрессией, исполнительница осознала лишь со временем: "Я просто поняла, что начинаю курить по несколько раз в день, чтобы бежать от себя. От реальности".

Без марихуаны не начинался и не заканчивался ни один день, и такой образ жизни исполнительница вела почти два года. В какой-то момент ей удалось "соскочить". А все потому что она поняла, что умирает.

"Мне очень хотелось. Я понимала, что умираю. И пока я курила, я не могла принять решение и оставить эти отношения", - продолжила Гайтана.

Эдуард Клим знал, в каком состоянии находится артистка, но помочь не мог как минимум потому, что сам находился в таком же. Как выразилась исполнительница, они были двумя больными людьми, которые заражали друг друга. В 2016 году Гайтане таки удалось перебороть свою страсть к наркотикам и разорвать отношения с бывшим продюсером. Восстановиться в Конго - второй родине певицы - ей помог ее отец, который сумел подобрать правильные слова.

Сегодня Гайтана замужем за именитым саунд-продюсером Александром Смартом, который в свое время работал в США с Ланой Дель Рэй, группой Maroon 5 и другими знаменитостями. Пара воспитывает совместную дочь Сапфир-Николь, которая родилась летом 2017 года.

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