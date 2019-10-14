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Ирина Федишин показала роскошную квартиру во Львове: колонны, золото и фортепиано на кухне

Недавно исполнительница также приобрела жилье в столице

понедельник, 14 октября 2019, 14:18
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Украинская поп-исполнительница Ирина Федишин провела телеведущей Кате Осадчей экскурсию по своей роскошной квартире во Львове с площадью 100 квадратных метров.

Как рассказала исполнительница проекту "Світське життя", в этой квартире ей удалось собрать все, о чем она мечтала раньше: колонны и витражи, зеркала, большой аквариум и фортепиано, которое находится на кухне. На вопрос о его расположении Федишин ответила с юмором - у творческой хозяйки все необходимое должно быть под рукой.

Кухня служит для артистки одновременно и комнатой творчества: "Если я здесь что-то делаю, напеваю, побежала к фортепиано, напела, на диктофон записала – удобно и близко".

Выбранную площадь квартиры Федишин объяснила желанием вместить в нее все необходимое: "Мы хотели аквариум, фортепиано, чтобы стояло, чтобы были колонны, золото, сауна, и чтобы все это влезло на 100 квадратных метрах".

Примечательно, что это не единственная квартира Ирины Федишин. Недавно певица с супругом также приобрели в столице жилье с площадью 86 квадратных метров. Сама Ирины Федишин о стоимости квартиры говорить не стала, а вот эксперт по недвижимости оценил ее в 200 тыс. долларов (4,9 млн гривен).

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