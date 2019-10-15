Леся Никитюк неожиданно сменила цвет волос: как сейчас выглядит известная телеведущая

Украинская телеведущая Леся Никитюк решилась на эксперимент с внешностью. На днях телезвезда опубликовала в Instagram фото, на которых запечатлена с новым цветом волос - неожиданно для поклонников блондинка перекрасилась в розовый.

"Красную ниточку на левой руке заметили? Или сразу на волосы посмотрели? Да, перекрасилась. Как думаете, почему?, - написала Леся и предложила фанам варианты ответов. - 1. Будет что-то интересное. 2. Психанула. 3. Джареду не нравятся блондинки".

Поклонники принялись выдвигать свои предположения, а также обсуждать новый образ Никитюк. Многие написали, что теперь Леся стала похожа на куклу Барби, а также на героиню из мультика.

Позже знаменитость решила объяснить внезапную смену прически, выбрав для этого забавный способ. Леся записала смешной ролик, где спародировала телеведущую Ольгу Герасимьюк и ее популярную в 90-е программу "Без табу". В ходе "беседы" Никитюк призналась, что смена имиджа была частью ее челленджа #TODAYIWILL.

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