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Был один лишь вопрос - за что? Екатерина Кухар рассказала о смерти первенца

Трагедия произошла в первом браке балерины

вторник, 15 октября 2019, 13:50
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Украинская прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар снова вспомнила страшную трагедию, которую пережила много лет назад - смерть своего первого ребенка.

Это произошло, когда Екатерина была совсем юной. Будущая прима-балерина забеременела девочкой, но на последних месяцах у нее случился выкидыш. Как рассказала Кухар в программе "Життя відомих людей", эту трагедию она пережила еще в первом браке. Оказывается, Александр Стоянов - второй муж балерины.

"У меня в тот момент был только один вопрос - за что и почему. И я не видела ответ на этот вопрос. После реанимации, когда меня перевезли в палату, моя палата была рядом с палатой отказников. И, конечно, когда женщина после такой трагедии, после потери ребенка, лежит и слышит детские крики, вот это самое сложное испытание", - поделилась Екатерина с ЖВЛ, пишет ТСН.

Столкнувшись с горем девушка впала в жуткую депрессию. "Я спать не могла, я просто хотела лежать и плакать", - вспоминает артистка. И только любимое дело - балет помог ей не опустить руки и идти дальше. В тот период Кухар получила роль Джульетты.

Спустя четыре года Кухар родила сына Тимура, но уже мужа рядом с ней не было. Супруги развелись. В тот момент Екатерина и встретила Александра, который заменил мальчику отца. А спустя несколько лет балерина подарила любимому дочь Анастасию.

Напомним, Кухар и Стоянов познакомилась в балетном училище. Екатерина уже была солисткой Национальной оперы Украины, а юного Сашу поставили с ней в пару.

В декабре прошлого года пара устроила свадьбу в Америке. Бракосочетание состоялось в Сиэтле, в канун католического Рождества. Правда, свидетельство о браке действительно только на территории США, поэтому артисты решили узаконить свои отношения и в Украине. Свадебная церемония состоялась 15 сентября 2019-го в прямом эфире "Танців з зірками".

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