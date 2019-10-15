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Оля Полякова устроила очередной "баттл" с Каменских: певицу попросили угомониться

Настя не стала молчать и ответила на пост коллеги

вторник, 15 октября 2019, 12:21
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Украинская певица и судья шоу "Х-фактор" на канале СТБ Оля Полякова вновь решила узнать, кто краше - она или ее коллега по цеху Настя Каменских.

Артистка сделала коллаж из двух снимков - своего и жены Потапа, и опубликовала его на своей странице в Instagram. "Ну поехали! Кто краше?", - поинтересовалась она у подписчиков.

Полякова запечатлена на снимке в облегающем латексном наряде, а ее голову, как обычно, украшает оригинальный аксессуар. А Каменских позирует в бордовом комбинезоне, подчеркнув талию черным поясом.

В комментариях тут же началось голосование за любимую певицу. Многие поддерживают Олю Полякову и пишут лестные слова в ее адрес. Но также нашлись и те, кто критикует действия артистки.

"Я вообще не понимаю зачем устраивать эти баттлы. Каждая хорошая. Что вы хотите увидеть в комментариях?", "Зачем эти опросы и так понятно, что каждая по своему красивая. Зачем этот срач в комментах разводить...Настя чего то таким не страдает", - возмущаются подписчики певицы.

"Угомониться" Полякову призвала и Каменских. "Дамочка угомонись уже, мы прекрасны обе", - написала Настя.

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