Запрещенная в Украине певица отправила письмо Зеленскому с просьбой пустить ее в страну

Российская поп-певица Наталья Королева, которой в 2016 году запретили въезд в Украину, направила письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отменить "абсурдный" запрет. По словам артистки, никто на постсоветском пространстве так не олицетворяет колорит и дух Украины как она.

Об этом Королева написала на личной странице в Instagram, прикрепив к своему ролику видеообращение бабушки-киевлянки, которая умерла в январе 2017 года. Тогда певица получила разрешение приехать в Киев лишь на некоторое время, чтобы попрощаться. После этого запрет был возобновлен.

"Я - Наташа Королева на всем постсоветском пространстве олицетворяю как никто из артистической среды колорит, темперамент, дух Украины!!! Всегда подчеркиваю и никогда не чураюсь своего происхождения!" - заявила певица.

По словам Королевой, Зеленский не на словах знает, насколько абсурдными являются подобные ограничения, ведь у него есть опыт с сериалом "Сваты", актеры и прокат которого также оказывались под запретом в Украине.

"Я направила письмо на имя Президента Украины Владимира Зеленского с просьбой скасувати цю сфабриковану справу і дозволити мені в'їзд на мою історичну батьківщину!!! Только он своей волей может отменить этот позорный приговор, понимая, как с актерами любимого народного сериала "Сваты" всю обсурдность ситуации и безумие предыдущей власти!!! Я верю и надеюсь, что в такой большой праздник Покрова Святой Богородицы произойдёт чудо и добро восторжествует, а моя бабушка на небесах дождётся справедливого решения и будет покоиться с Миром!!!” - добавила артистка.

Примечательно, что это не первая попытка Королевой отменить запрет СБУ на въезд в Украину. Летом 2018 года певица пыталась оспорить решение спецслужбы в суде, но проиграла.

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