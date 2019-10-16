Анита Луценко неожиданно сменила прическу: теперь все думают, что она беременна

Ведущая девятого сезона шоу "Зважені та щасливі" на канале СТБ Анита Луценко решилась на эксперимент с внешностью. Спортсменка избавилась от каре и перекрасилась в другой цвет.

Фото нового образа знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке Анита запечатлена с короткой стрижкой "под мальчика" и с ярким цветом волос - фиолетовым. Вероятно, предвидев вопросы и негатив со стороны подписчиков, ведущая сразу решила объяснить, что сподвигло ее сделать этот решительный шаг.

"Почему я сменила прическу? Как не дико это звучит: потому что я просто захотела. Я привыкла не мечтать и холить идеи и мысли по 10 лет, а брать и делать. А там уж красиво, некрасиво...Боже, какая разница?! Мы что родились и живем жизнь, чтоб было все красиво?", - написала фитнес-тренер.

Поклонники принялись обсуждать новую прическу Аниты: одни назвали ведущую "очаровательной рокершей", а другие написали, что короткая стрижка ее старит. Также были и те, кто увидел намек на скорое пополнение в семье. Ведь когда Анита забеременела дочерью Мией, она побрилась налысо.

"А я подумала, может вы снова беременны?", "Вы постриглись перед первой беременностью, значит не за горами вторая", "Опять беременна", "В прошлый раз Анита рассказывала, почему коротко постриглась - забеременела Мией. В этот раз все тоже туда подумали", - пишут поклонники в комментариях под постом.

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