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Екатерина Кухар показала стройную фигуру в купальнике

Балерина наслаждается теплым осенним солнышком

среда, 16 октября 2019, 09:48
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Украинская прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала соблазнительное фото, увидев которое, ее поклонники были в восторге.

На снимке, опубликованном в Instagram, знаменитость позирует в купальнике лавандового цвета с мультяшным принтом, демонстрируя свои длинные ноги и тонкую талию. Также она спустила бархатный халат с плеч, обнажив свои ключицы.

"Прав был Александр Сергеевич Пушкин, когда говорил, что осень - это пора, дабы расцвести вновь. И с этими солнечными лучами, кажется, нам всем это удалось. Как хорошо, что вчера, в наш выходной, а заодно и праздничный день, нам посчастливилось еще раз насладиться солнцем перед невероятно тяжелой неделей, перед фестивалем Ballet Open Space", - написала под снимком Кухар.

Поклонники балерины рассыпались в комплиментах, отмечая роскошную фигуру Екатерины.

"Нереальная. Самая красивая балерина", "Красотка, вы, Катя", "Вы сияете ярче солнца", "Фигурка просто огонь", "Розовая пантера", "Красавица", "Ничего себе", "Какая же вы прекрасная, восхищаюсь вами", "Богиня, шикарная", "Вы такая крошечная и миниатюрная", - восхищаются фанаты в комментариях.

  • Екатерина Кухар снова вспомнила страшную трагедию, которую пережила много лет назад - смерть своего первого ребенка.
  • Судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар стала главной героиней октябрьского номера журнала Marie Claire. Знаменитость украсила обложку глянца, снялась в стильной фотосесссии.

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