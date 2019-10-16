Это очень симпатичный мне человек, но… Могилевская приоткрыла плотный занавес личной жизни

Украинская певица Наталья Могилевская решила приоткрыть занавес личной жизни, которую она так тщательно скрывает от широкой публики.
Во время веб-конференции на tochka.net, артистка призналась, что в ее окружении есть молодой человек, который ей симпатичен. Однако его имя Наталья раскрывать не стала.
Так, отвечая на вопрос, кому Наталья отдала письмо с сердцем во время своего киевского концерта 14 сентября, певица ответила: "На концерте были мои друзья, очень приятные люди и да, одно из сердечек я действительно подарила одному из своих друзей. Это очень симпатичный мне человек, но, есть такое выражение "счастье любит тишину", поэтому я не спешу говорить о том, что мне кто-то нравится".
Могилевская добавила, что сейчас за ней ухаживают несколько мужчин "совершенно другого уровня душевности и внутренней силы".
"Потому что, когда я заигрывала с тем, что я тоже не хуже мужчины и могу что угодно, то в мою жизнь попадали странные люди – и более слабые, и более жадные, и какие-то меркантильные с интересом. А сегодня, чем более мягче становлюсь я, тем более потрясающие, сильные и интересные мужчины меня окружают", - отметила певица.
Вместе с тем, состоит ли она сейчас в отношениях, Наталья не рассказала. "Счастье любит тишину и когда я выйду замуж, я обязательно сообщу, но не раньше", - резюмировала Могилевская.
Напомним, у Натальи Могилевской было два брака. Первый раз певица вышла замуж в 2004 году за бизнесмена Дмитрия Чалого. Спустя полгода супруги расстались. Со вторым супругом Егором Долининым, тоже крупным предпринимателем, Наталья прожила пять лет.
Наталья Могилевская с первым мужем
Егор Долинин и Наталья Могилевская
Певице также приписывали романы с известными мужчинами: продюсером Олегом Вороновичем, победителем "Шанса" Петром Дмитриченко, легендарным хореографом Раду Поклитару. Но сама Могилевская отрицает эти слухи, даже те, которые мужчины подтверждают.
- Ранее Наталья Могилевская презентовала новую песню под названием "Покохала" и лирик-видео на нее.
- Также певица представила видео на свою версию государственного гимна Украины. В ролике снялись ученики школы Натальи Могилевской Talant School.
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