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Это очень симпатичный мне человек, но… Могилевская приоткрыла плотный занавес личной жизни

Публичные отношения не принесли Наталье счастья, поэтому личную жизнь она держит в тайне

среда, 16 октября 2019, 15:30
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Украинская певица Наталья Могилевская решила приоткрыть занавес личной жизни, которую она так тщательно скрывает от широкой публики.

Во время веб-конференции на tochka.net, артистка призналась, что в ее окружении есть молодой человек, который ей симпатичен. Однако его имя Наталья раскрывать не стала.

Так, отвечая на вопрос, кому Наталья отдала письмо с сердцем во время своего киевского концерта 14 сентября, певица ответила: "На концерте были мои друзья, очень приятные люди и да, одно из сердечек я действительно подарила одному из своих друзей. Это очень симпатичный мне человек, но, есть такое выражение "счастье любит тишину", поэтому я не спешу говорить о том, что мне кто-то нравится".

Могилевская добавила, что сейчас за ней ухаживают несколько мужчин "совершенно другого уровня душевности и внутренней силы".

"Потому что, когда я заигрывала с тем, что я тоже не хуже мужчины и могу что угодно, то в мою жизнь попадали странные люди – и более слабые, и более жадные, и какие-то меркантильные с интересом. А сегодня, чем более мягче становлюсь я, тем более потрясающие, сильные и интересные мужчины меня окружают", - отметила певица.

Вместе с тем, состоит ли она сейчас в отношениях, Наталья не рассказала. "Счастье любит тишину и когда я выйду замуж, я обязательно сообщу, но не раньше", - резюмировала Могилевская.

Напомним, у Натальи Могилевской было два брака. Первый раз певица вышла замуж в 2004 году за бизнесмена Дмитрия Чалого. Спустя полгода супруги расстались. Со вторым супругом Егором Долининым, тоже крупным предпринимателем, Наталья прожила пять лет.

Наталья Могилевская с первым мужем

Егор Долинин и Наталья Могилевская

Певице также приписывали романы с известными мужчинами: продюсером Олегом Вороновичем, победителем "Шанса" Петром Дмитриченко, легендарным хореографом Раду Поклитару. Но сама Могилевская отрицает эти слухи, даже те, которые мужчины подтверждают.

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