Без ретуши и фотошопа: Деми Ловато показала честное фото своей фигуры

Американская певица и актриса Деми Ловато призналась, что на протяжении долгого времени обрабатывала свои снимки в фоторедакторе, "убивая" недостатки своей фигуры. Но сейчас знаменитость решила отказаться от фотошопа и показать "свой самый большой страх".

Певица опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует в бикини с анималистичным принтом. Деми продемонстрировала свой целлюлит, хотя и признает, что ей понадобилось много времени, прежде чем она смогла показать кадр без ретуши.

"Это мой самый большой страх. Моя фотография в бикини без изменений. И угадайте, что? Это целлюлит!", - написала Ловато.

Певица отметила, что устала стесняться своего тела и редактировать снимки, чтобы показать, что она выглядит лучше. "Я не хочу больше соответствовать чьим-то стандартам, я хочу быть подлинной, бесстрашной и гордой за то, что я такая, какая есть", - подчеркнула звезда.

Пост певицы с честным признанием за сутки собрал более 8 миллионов лайков и тысячи комментариев.

Деми Ловато 27 лет. Свой первый альбом она выпустила в 16 лет и к настоящему времени в ее дискографии уже шесть альбомов. Кроме того, артистка записывала совместные песни с такими группами как Fall Out Boy и The Vamps. В 2016 году Ловато была удостоена звания самой сексуальной певицы по версии американской компании Victoria's Secret.

Деми также снимается и в кино. Самые известные картины с ее участием - "Рок в летнем лагере", сериалы "Хор" и "От заката до рассвета".

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