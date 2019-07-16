Кайли Дженнер обнажилась возле бассейна и похвасталась пышными формами

Американская модель, сестра голливудской телезвезды Ким Кардашьян - 21-летняя Кайли Дженнер, которая вошла в список самых высокооплачиваемых знаменитостей планеты, поделилась в сети пикантным фото.

На снимке, опубликованном в ее Instagram, молодая миллионерша запечатлена полностью обнаженной. Модель позирует на фоне бассейна, прикрыв пышную грудь рукой. Лицо Кайли скрыла под широкополой шляпой.

Откровенный кадр тут же привлек внимание поклонников Дженнер. Всего за сутки фото собрало более 10 миллионов лайков и множество восторженных комментариев.

Сейчас Кайли вместе с подругой и маленькой дочерью отдыхает на экзотических островах. Снимками с отдыха Дженнер регулярно хвастается в соцсети.

Ранее Кайли Дженнер снялась в откровенной фотосессии со своим возлюбленным и отцом ее ребенка - рэпером Трэвисом Скоттом. 1 февраля 2018-го у пары родилась дочь Сторми.

Телезвезда и модель-трансгендер Кэйтлин Дженнер, в прошлом отец моделей Кендалл и Кайли Дженнер, взволновал поклонников своей внешностью.

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