Я не голодная сексуальная дикарка: жена Бабкина резко ответила на критику ее "неприличного" фото

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина отреагировала на критику своей фотографии в Instagram. На снимке Снежана кормит грудью трехмесячного Елисея. В кадр также попали коты супругов: один сидит на руках у танцовщицы, другой - на столе.

Подписчики Снежаны, увидев "бытовуху" артистов, в пух и прах раскритиковали фото. Они сочли его неприличным и осудили жену певца за публикацию.

Снежана Бабкина не стала игнорировать обвинения фанатов, и написала резкий пост-ответ.

"После вчерашнего поста отправились в бан (ю) много подписчиц, которые были в недоумении - как я могу кормить ребенка на всеобщее обозрение? Что скажут мои дети? Видят ли они как я, обнажившись, кормлю младшенького? Почему у нас такие страшные коты? И как мы им разрешаем лазить по столам? Отвечаю сразу всем! Мы с Сергеем Бабкиным актеры! Раскомплексовалась я еще в детстве, начав заниматься театром", - написала Снежана.

"Поэтому походить дома голяком, покормить младшенького на глазах у старшеньких, или покормить в театре, или на пляже, или на улице, или обнажиться во время спектакля - для меня это вообще не проблема. Я - мама 3 детей! Я не голодная сексуальная дикарка! Мое тело также как и моя душа - обнажены", - добавила молодая мама.

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